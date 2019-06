Le dieci migliori gelaterie di Lecco secondo TripAdvisor

La primavera si avvicina. E con la crescente attesa di cieli sereni e sole a scaldare le temperature, sale la voglia di gustarsi un ottimo gelato, magari in riva al lago.

Sul celebre portale "TripAdvisor", che raccoglie i giudizi degli utenti, è riportata la classifica delle migliori gelaterie di Lecco. Non si tratta di una graduatoria di merito stilata da raffinati chef o esperti gastronomici, ma semplicemente dei voti espressi dagli utenti del web. Una classifica "popolare" che, proprio come su TripAdvisor, alimenterà il dibattito tra critiche e consensi. Nel frattempo, in attesa di provare cioccolato, stracciatella di questi locali ed esaltare le papille gustative, soddisfiamo quantomeno la curiosità.

GELATERIA CAPO HORN - Con vista lago nella suggestiva Piazza Cermenati; clienti soddisfatti con gusti originali, granite e brioche con gelato.

SERENDIPITY - In Via Turbada, di fronte al parco pubblico, offre la possibilità a tutti, grandi e piccini, di gustarsi un cono o una coppetta al riparo dal sole estivo. Molti gusti, alcuni dei quali decisamente particolari.

GELATERIA D'AUTORE - Sita sul Lungolario Isonzo, anche qui, al gelato si aggiunge una panoramica vista del lago. Specialità da provare il gusto Pinguino.

AVALON LA LOCANDA DEL RE - Ristorante, pizzeria, ma anche gelateria in posizione suggestiva al Moregallo.

YOGURT & CO - Nel centro di Lecco, in Via Roma, da molti è sfruttata per una veloce pausa pranzo all'insegna della golosità. Come indica il nome, yogurt (e waffle) sono le specialità della casa.

PASTICCERIA SU MISURA - In un angolo di Via Cavour, propone oltre al gelato anche una raffinata pasticceria con tradizionali paste mignon.

GROM - Il Gelato come una volta - Puro, autentico gelato italiano senza aromi o coloranti, sotto la cornice affascinante di Palazzo delle Paure.

GELATI TOLDO - Sita in Via Cavour. Come scrive un utente, «Il cono rivela più di una sorpresa sia nel gusto che nella croccantezza».

GELATERIA IL PINGUINO - Nella centrale Via Cavour, sulla strada del "passeggio" in centro: molti gusti, frappè e granite.

YOGORINO - In Via Roma, è la tappa fissa di molti lecchesi per una merenda sfiziosa con il gelato o con le crepes.