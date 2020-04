Famiglia cinese regala quasi 300 mascherine ai residenti della propria palazzina

Le hanno lasciate all'ingresso delle porte di casa dei loro vicini con un biglietto di poche parole scritte con il cuore: «Cari vicini, siamo riusciti ad avere qualche mascherina in più e vogliamo condividerla con voi. Sperando che stiate tutti bene e che questa situazione finisca per il meglio e al più presto, facciamoci forza. #andràtuttobene Un abbraccio dalla famiglia... ».

«Siamo riusciti ad avere qualche mascherina in più e vogliamo condividerla con voi»

Il bel gesto è stato compiuto da una famiglia di inquilini cinesi residenti in un condominio del rione di Acquate, a poca distanza dall'Iperal di Lecco. La notizia ci è stata segnalata da uno dei beneficiari, che ha fotografato il pacchetto ricevuto, contenente quasi dieci mascherine e il biglietto (vedi immagine sopra). In tutto gli appartamenti di quel condominio sono una trentina, per un totale quindi di quasi 300 mascherine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un gesto doppiamente lodevole, sia perchè gratuito e fatto con il cuore, sia perchè molto utile in quanto - in questi giorni di emergenza Coornavirus - in tanti sono alla ricerca di mascherine. Un modo, forse, anche per ringraziare i lecchesi dell'ospitalità. Senza dubbio un'iniziativa molto apprezzata che, nel suo piccolo, contribuisce a dare speranza in questi giorni difficili.