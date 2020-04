Da inizio emergenza controllate dalla Polizia locale di Lecco 1.290 persone, 49 le sanzioni

Dal 9 marzo, giorno di inizio lockdown, gli agenti della Polizia Locale di Lecco sono quotidianamente impegnati nelle attività di controllo del territorio cittadino. Si va dagli spostamenti veicolari alla verifica del rispetto del divieto di svolgimento di determinate attività commerciali, dalle modalità di distanziamento e di accesso contingentato negli esercizi aperti alla rilevazione dei prezzi di alcuni generi alimentari di prima necessità al fine di monitorarne l’andamento.

Proseguono i controlli su spostamenti, attività commerciali, comportamenti e prezzi

Ogni giorno delle pattuglie vengono dedicate ai controlli mirati programmati, mentre un servizio dinamico si occupa di verificare le segnalazioni, attuare un controllo di largo raggio nei rioni e agli accessi ai sentieri.

«I controlli non sono solo numerosi - spiega il vicesindaco di Lecco con delega alla Polizia Locale Francesca Bonacina - ma sono anche diversificati (pedoni, veicoli, esercizi commerciali) e pianificati cosi da evitare di lasciare zone d’ombra. Gli agenti sono dunque operativi in centro città, nei quartieri periferici, sui principali snodi viabilistici, in punti segnalati come problematici perché di particolare attrattività».

Sanzioni anche per aver portato il cane oltre i 200 metri da casa

Al 13 aprile sono 1.290 le persone controllate, di cui 49 sanzionate per spostamenti ingiustificati, attività motoria o conduzione di animale oltre i 200 metri dall’abitazione e transito non consentito sulla pista ciclopedonale. 2.227 sono stati i controlli condotti sulle attività commerciali con una sola sanzione per apertura non consentita.

La comandante Monica Porta: «La Polizia Locale lavora a pieno organico tutti i giorni, festivi compresi»

«Il comando di Polizia Locale di Lecco lavora a pieno organico tutti i giorni, festivi compresi - sottolinea la comandante Monica Porta - e questo ci consente di effettuare controlli costanti a rotazione sul territorio comunale. Giornalmente arrivano diverse telefonate alla nostra centrale operativa, con richieste di informazioni e segnalazioni di presunte irregolarità negli spostamenti, che vengono tutte verificate. La nostra attività è pianificata in stretto coordinamento con la Questura e attraverso un confronto quotidiano con il Prefetto e con le forze dell’ordine. Questa emergenza ha richiesto anche agli organi di polizia un cambiamento nelle modalità di controllo, un costante aggiornamento a ogni emanazione di atti normativi statali, regionali e locali, ma ciò che ci gratifica maggiormente è constatare la collaborazione dei cittadini».

«Controllare un’intera città in modo cosi capillare e diffuso e su tutti gli aspetti della normale vita quotidiana è un compito non semplice - conclude il vicesindaco Bonacina - ma il comando di Polizia Locale e gli agenti l’hanno con determinazione intrapreso e di questo li ringrazio. Ai cittadini chiedo di proseguire con rigore nel rispetto delle misure previste per contrastare la diffusione del contagio così come nella collaborazione a segnalare situazione critiche in modo il più possibilmente circostanziato».