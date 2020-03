Al Giglio un "Pescarenico in fiore" virtuale

Anche in questa fase delicata il Giglio si apre al quartiere di Pescarenico e alla città di Lecco. In vista dell’atteso evento del rione "Pescarenico in fiore", il Giglio si organizza per dare spazio alle creazioni realizzate e unire in un abbraccio virtuale la comunità che quest’anno, nei giorni dell'emergenza Covid-19, non potrà festeggiare, come di consueto, l’inizio della primavera.

Nel collage si trovano le prime immagini inviate da alcune delle frequentatrici del centro di aggregazione per i pensionati. Agli utenti del Giglio gli operatori chiedono di scattare e spedire fotografie con le creazioni realizzate, così da consentire loro di “far fiorire” la pagina Facebook del centro e festeggiare insieme in maniera inusuale, ma altrettanto sentita, questa ricorrenza.

«Ma l'iniziatva è aperta anche a tutte le realtà che collaborano alla realizzazione dell'evento e, in un momento particolare come quello che stiamo attraversano, l'invito è esteso a chiunque voglia far fiorire la primavera, lanciando un messaggio di speranza, vita e positività - fa sapere il Comune di Lecco - In questo periodo gli operatori del Giglio stanno mantenendo vivo il senso di appartenenza e di comunità, consapevoli che, accanto ai fondamentali interventi in atto per fronteggiare l'emergenza, sia importante anche sostenere e rinsaldare, ora più che mai, i legami di "vicinanza", solidarietà e compagnia relazionale con le persone e soprattutto con gli anziani».

In questa direzione vanno le azioni a distanza attivate attraverso vari canali, che spaziano dai social network alla posta elettronica, fino alla tradizionale telefonata con chi è più anziano e solo. A tutti è stato chiesto di raccontare come stanno trascorrendo le loro giornate e, a partire da questo semplice stimolo, il Giglio sta raccogliendo idee e suggerimenti che, insieme alle proposte già in cantiere pensate dagli operatori, saranno rilanciate dalla prossima settimana. L'intenzione è quella di far realizzare a ciascuno "qualcosa" che servirà poi alla creazione di una grande opera collettiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore Mariani: «Stiamo vicini con tutti i possibili strumenti che abbiamo»

«Stiamo vicini con tutti i possibili strumenti che abbiamo - sottolinea l'assessore alle Politiche socialli del Comune di Lecco, Riccardo Mariani - Il Giglio sta mandando un bel messaggio di vicinanza e solidarietà. Simbolico, come la foto da inoltrare con un fiore, e concreto, come le telefonate e i messaggi. È un periodo duro e faticoso, ma se teniamo fede alla nostra idea di solidarietà e di comunità ci sentiremo tutti meno soli, sapendo che c'è sempre qualcuno su cui contare».