Incontro con Lee Cheuk-yan, testimone di Piazza Tienanmen

Sabato 30 novembre gli studenti del Liceo Leopardi prenderanno parte all'incontro “La libertà è la mia patria. Da Piazza Tienanmen a Hong Kong” in programma alle ore 10.45 in Camera di Commercio.

Protagonista sarà Lee Cheuk-yan, testimone d’eccezione di quanto accadde 30 anni fa a Piazza Tienanmen che aiuterà a comprendere anche la situazione attuale della città autonoma. Dopo esserne stato presidente, Lee è ora segretario generale dell’Alleanza democratica a sostegno dei movimenti democratici patriottici in Cina, e organizza l’annuale veglia di Victoria Park, l’unico posto in cui la tragedia del 4 giugno 1989 è riconosciuta su suolo cinese. Inizialmente a questo incontro sarebbe dovuto intervenire Albert Ho - avvocato e politico, direttore del “Museo 4 Giugno” a Hong Kong - che purtroppo nei giorni scorsi è stato aggredito da uomini incappucciati che lo hanno malmenato. Inizialmente, Ho aveva assicurato la presenza al convegno, ma la sua situazione si è aggravata e, dunque, per motivi di salute, non potrà essere a Lecco.

«Quando ci hanno segnalato la possibilità di riuscire a portare a Lecco questo testimone d’eccezione, ci siamo subito mobilitati per organizzare l’evento estendendo l’invito agli studenti delle altre scuole superiori del territorio - dichiara la preside del Liceo Leopardi Paola Perossi - In sala con noi infatti ci saranno anche i ragazzi e i docenti dell’istituto Maria Ausiliatrice, del Collegio Volta e del Liceo Grassi. Siamo certi che conoscere più a fondo ciò che è accaduto trent’anni fa possa aiutare i nostri studenti a comprendere meglio la realtà di oggi».

L’incontro è organizzato dal Liceo Leopardi di Lecco in collaborazione con la rivista "Tempi", il Centro Culturale Alessandro Manzoni e l'associazione culturale Esserci.