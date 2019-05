A spasso tra i luoghi della città immortalati dal cinema italiano e straniero

Una passeggiata per il centro di Lecco e i suoi luoghi, tra storia e cinema. Sabato 25 maggio si svolgerà il primo "Movie Tour Lecco", organizzato dal Gruppo Fai Giovani di Lecco e Lecco Film Commission: un tour a 360 gradi dei luoghi lecchesi ripresi nei film e nelle serie tv riprese anche da produzioni indiane e cinesi.

"Totò al Giro d'Italia"

Nel territorio sono parecchi i film realizzati e le fiction che hanno usufruito delle "bellezze del Lago di Como". Il tour previsto è limitato ai film girati in città e nelle vie del centro oltre che sul lungolago. Si parte da due film di grande respiro, il primo del 1948: "Totò al Giro d'Italia" in cui la piazza della stazione (ora piazza Lega Lombarda) è il set ideale per la punzonatura degli atleti che partecipano al giro e l'adiacente Via Cavour, ideale palcoscenico dell'arrivo di tappa. Con Totò figurano tutti i grandi corridori del tempo che recitano in più occasioni con il Principe della risata: Coppi, Bartali, Magni e altri campioni dell'epoca. Nelle inquadrature si vede anche Mario Riva che interpreta lo speaker del giro.

"Segni particolari bellissimo"

L'altro film preso in considerazione è del 1983, girato ineramente a Lecco e dintorni, con la regia di Castellano e Pipolo: "Segni particolari bellissimo" con Adriano Celentano e Federica Moro. Ci si sofferma soprattutto sulla scena all'interno di un egozio di arredamento in via Caovur, ormai sostituito da una Piadineria. All'interno il marito geloso (Tiberio Murgia) di Anna Kanakis, scopre Celentano che si nasconde nella vetrina con altri manichini.

Il movie tour prosegue nella centralissima Piazza Garibaldi dove, per la cronaca, esiste il primo monumento in Italia dedicato all'eroe dei due Mondi, dove nel 1968 un film poliziesco, sull'onda degli 007, dal titolo "Lsd" vede lo svolgersi di un omicidio in pieno centro di un agente segreto: accorrono il vigile urbano e una folla di persone.

Bollywood sul lungolago

L'itinerario si sposta sul lungolago di Lecco, dove ben 10 dei film di Bollywood, sui 14 girati nel territorio, vedono l'incontro dei due innamorati di turno dal monumento ai Caduti, alla passeggiata lungo lago, alle centralissime piazze XX Settembre e Cermenati. Stessi set anche per il primo film cinese in Lombardia, "Love in Milan", girato tre anni fa fra Milano e il Lago di Como, proprio a Lecco. Proiettato in oltre 700 sale cinematografiche cinesi con più di sette milioni di spettatori il giorno di San Valentino, ha portato in visione nel continente cinese anche il Vallo delle Mura spagnole dell'ormai distrutto Castello di Lecco.

Fiction tv e Manzoni

Altro video preso in considerazione è la fiction Rai "Una grande famiglia 3", nella quale i protagonisti Stefania Sandrelli, Alessandro Gassman, Valentina Cervi, Isabella Ferrari, Giorgio Marchesi e Lino Guanciale si sono mossi in lungo e in largo degli stessi luoghi utilizzati dai film stranieri e anche nelle vie interne. Lecco vanta già l'itinerario dei luoghi manzoniani, per essere teatro del romanzo di Alessandro Manzoni. Nelle varie versioni televisive del romanzo di Lecco però si vede ben poco, in quanto i luoghi sono ormai stati "cannibalizzati" dalla strutture moderne e poco compatibili con le riprese. Il vanto dei lecchesi è quello di aver dato i natali al personaggio di Renzo Tramaglino nella versione del 1967 di Alessandro Bolchi con l'attore Nino Castelnuovo.

