Normative di sicurezza: chiusa la ferrata del Medale

La ferrata del Medale chiusa temporanemente per motivi legati alle normative di sicurezza. La sofferta, ma dovuta, decisione è stata ufficilizzata dal Gruppo Alpini Monte Medale di Rancio e Laorca nella giornata di oggi, 26 dicembre. «Come avvenuto per le ferrate Gamma 1 e Gamma 2, anche la ferrata Monte Medale va messa a norma secondo le linee guida del Collegio Nazionale Guide Alpine per la Lombardia e comprovata da regolare certificazione - fanno sapere i responsabili del gruppo in una nota stampa - Troppo grande la responsabilità in caso di infortuni, pertanto il Gruppo nell’ultimo consiglio dell’anno, ha deciso di chiuderla temporaneamente».

Prima di fine 2019 verranno posti dei cartelli all’ inizio e al termine della ferrata che ne vietano l’accesso. Il gruppo declina ogni responsabilità in caso di incidenti.

«Servono lavori di rilevante entità»

«Abbiamo già avviato tutte le procedure e contiamo presto di intervenire e restituire alla città uno dei suoi simboli alpinistici conosciuti in tutto il mondo - aggiungono gli alpini - I lavori sono di rilevante entità ed il gruppo si sta attivando alla ricerca di sponsor ed iniziative per raccogliere fondi. Certi, convinti e volenterosi di voler restituire un patrimonio».