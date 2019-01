La Provincia di Lecco promuove il nostro territorio in Finlandia

La Provincia di Lecco ha fornito materiale promozionale e turistico per la Matka Nordic Travel Fair 2019, fiera dedicata al turismo che si è svolta a Helsinki, in Finlandia, dal 16 al 20 gennaio scorsi.

Si tratta della più grande fiera turistica del Nord Europa, con una media di 50.000 visitatori e 20.000 professionisti del settore, e con più di 1.000 espositori da circa 80 Paesi, ideale per promuovere un territorio nei Paesi nordici, dalla regione baltica alla Russia, e per presentare nuovi prodotti e servizi a un pubblico specializzato di trader.

Il servizio Turismo della Provincia di Lecco ha accolto la richiesta di un espositore italiano - la Finnish Italian Service - di promuovere l'area del Lago di Como fornendo materiale, guide e cartine che illustrassero le attrattive del territorio, i musei e le chiese, le attività e le peculiarità enogastronomiche. Per abbellire lo stand sono stati forniti poster di Lecco e del lago.

«Abbiamo pensato di essere presenti per la prima volta a questa fiera per farci conoscere e promuovere il nostro territorio su mercati con una crescita potenziale, come i Paesi nordici e la Russia - commenta il Consigliere provinciale delegato al Turismo Luigi Comi - La partecipazione alla fiera non ha comportato alcun costo per l’ente, che ha fornito solo il materiale cartaceo. Auspichiamo quindi che questa iniziativa porti a un aumento dei flussi turistici provenienti da queste nazioni».