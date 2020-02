Dialetto ed espressioni nostrane: "Lecco Says" mantiene viva la tradizione

"Vè a untra", Tiremm innanz" e via dicendo. Espressioni del dialetto lecchese che raramente si sentono usare dalla fascia più giovane per le vie della città capoluogo e dei dintorni, ma che ora trovano spazio anche sui social network grazie a "Lecco Says", pagina Instagram nata di recente attraverso la quale vengono riproposti dei detti e delle espressioni tipiche dello slang nostrano.

Nata a inizio 2020, la pagina sin qui ha accumulato circa duemila follower e ha condiviso una decina di espressioni dialettali con gli utenti.