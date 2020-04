«Forse non è andato tutto bene», i selfie-protesta dei lavoratori dell'ospedale

In molti ci hanno messo la faccia per dire che, forse, non è andato tutto bene. Ha preso il via ieri la protesta simbolica promossa all'ospedale Manzoni dai sindacati (Cgil, Cisl, e Uil) e dai rappresentati dei lavoratori di ASST Lecco che hanno chiesto a medici e infermieri di unirsi con un selfie alla presa di posizione pubblica per chiedere più sicurezza per medici e infermieri da tempo in prima linea nella lotta al Covid-19. Nella foto viene ritratto anche il manifesto con le richieste fatte dalle Rsu aziendali in merito ai dispositivi di protezione, ricordando che ben 370 dipendenti sono risultati infetti da Covid-19.

«I lavoratori della ASST Lecco, nella giornata del 24 aprile, faranno una foto con in mano il seguente volantino prima dell'inizio del turno che invieremo alla Direzione di Asst Lecco e alle autorità come forma di protesta per le seguenti motivazioni - si legge nel testo prediposto dalle Rsu dell'ospedale - Avevamo fatto le seguenti richieste: una puntuale e cistante informazione; l'applicazione di linee guida e protocolli; diposizioni precise per tutti i lavoratori; dotare tutti i dipendenti di tutti i dispotivi di Protezione individiale; l'obbligo di lasciate tutti i lavoratori dei settori amministrativi e tecnici in smart working; tamponi per tutti i dipdnenti in servizio; interventi urgenti di sanificazione e isolamento dei pazienti con zona Covid e no Covid».

Il manifesto dei sindacati entra quindi nel merito dell'allarmante contagio tra il personale. «Oggi la situazione è la seguente: 370 dipendenti infetti da Covid 19; assenza grave dei dispositivi di protezione; nessun pano di sicurezza pandemico; gravi carenze nell'applicazione di circolari ministeriali e regionali».

Anche sui social e sulle pagine FB delle sindacati stanno rimbalzando i selfie dei dipendenti che hanno aderito alla protesta. Sotto i loro volti tante attestazioni di vicinanza e solidarietà per quanto stanno facendo in condizioni davvero difficili.