Lunedì riaprono i sentieri di Lecco: il vademecum del Comune con i comportamenti da seguire

Riaprono lunedì i sentieri di Lecco, sarà dunque possibile ritornare a fare attività fisica e sportiva in montagna, ma occorrerà farlo individualmente e rispettando tutte le cautele necessarie a evitare la diffusione del Covid-19.

«La fase 2 può procedere speditamente nel momento in cui anche la popolazione è in grado di mettere in atto comportamenti responsabili - commenta il vicesindaco di Lecco con delega alla Protezione Civile Francesca Bonacina: spesso piccole azioni, che costano poco, possono dare grandi risultati nel contesto di una pandemia come quella che abbiamo purtroppo conosciuto e nella quale, oltre alle prescrizioni normative, grande importanza ha il comportamento messo in atto da ciascuno di noi. A questo proposito le informazioni sono essenziali ed è questo il senso della campagna di sensibilizzazione che abbiamo promosso».

Le raccomandazioni con le quali siamo invitati a frequentare la rete escursionistica della nostra città, veicolate dalle locandine realizzate, sono il frutto di una condivisione con le associazioni alpinistiche di Lecco, gli alpini della sezione lecchese dell'Ana, i rifugisti, il Soccorso Alpino e Speleologico, l'Areu e i Vigili del Fuoco di Lecco, ovvero con tutte le realtà che gravitano sulla montagna e di sicurezza in montagna si occupano.

«Serve massima attenzione»

Anche con la loro collaborazione, oltre che con quella dei Comuni di Erve, Ballabio e Morterone, nei prossimi giorni saranno posizionati, all’imbocco dei principali sentieri e nei luoghi di potenziale aggregazione, i manifesti informativi, per dare quanto più possibile diffusione alle indicazioni da rispettare.

Per quanto riguarda falesie, ferrate e salite attrezzate, nessuna restrizione all’arrampicata da parte di Regione Lombardia, che ribadisce tuttavia la necessità di rispettare anche in questi contesti le note misure di prevenzione igienico-sanitaria.

«Mi preme ricordare e sottolineare come ancora per molto la montagna non rivestirà quella funzione di luogo di “ritrovo e aggregazione” che siamo soliti attribuirle - commenta il sindaco di Lecco Virginio Brivio -: come qualsiasi altro posto, dovrà essere frequentata con la massima attenzione e con una cautela in più, che prevenga difficili interventi di soccorso. Viviamo insieme la montagna in sicurezza e fermiamo insieme il contagio».

Proseguiranno infine, specialmente nei luoghi di potenziale aggregazione, i controlli degli agenti del corpo di Polizia Locale, in collaborazione con le altre forze dell’ordine del territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery