Emergenza covid-19, a Lecco un numero di telefono dedicato agli over 75 soli

Emergenza Covid-19, il Comune di Lecco ha attivato un numero di telefono a disposizione degli over 75 soli. In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, l'Amministrazione guidata dal sindaci Virginio Brivio vuole infatti dedicare particolare attenzione alle persone anziane, potenzialmente più fragili. A tale proposito verranno contattati coloro che risultano vivere da soli e dei quali gli uffici hanno un recapito telefonico. In ogni caso, è possibile chiamare al numero telefonico 0341 481542 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mercoledì e giovedì fino alle 16. Un operatore ascolterà le necessità e cercherà di trovare soluzioni. Gli interessati dovranno rivolgersi a questo numero solo nel caso in cui non avessero altri canali di supporto personale a cui far riferimento (familiari, amici, vicini di casa, ecc.), in modo da permettere al Comune di rispondere al meglio alle situazioni di reale bisogno.

Vercurago: un servizio volontario di spesa a domicilio per anziani

Nella vicina Vercurago l'Amministrazione ha invece attivato un servizio volontario di spesa a domicilio per anziani. "Hai più di 65 anni o hai problemi di salute? Non uscire di casa!" è l'appello del Comune che in questa iniziativa può contare sul sostegno di sei negozi. "In questo momento di difficoltà gli esercizi commerciali di Vercurago hanno aderito alla proposta del Comune e si sono offerti per garantire la consegna gratuita a domicilio ad anziani ultrasessantacinquenni - fa sapere la Giunta guidata dal sindaco Paolo Lozza - Come funziona? Semplice, sarà sufficiente chiamare, prenotare ed accordarsi per la consegna e il pagamento". Il servizio di consegna dovrà ovviamente avvenire senza contatto diretto e adottando tutte le misure di precauzione previste dal DPCM 08/03/2020. Il "Servizio Icaro" è garantito dai volontari sia per il trasporto di persone che per eventuali urgenze a domicilio, telefonando allo 0341 420525.

Calolzio: già 11 esercenti pronti a consegnare la spesa a domicilio alle fasce deboli

Un servizio analogo di consegna della spesa direttamente a casa è stato attivato anche a Calolziocorte. Preziosa, anche in questo caso, la collaborazione di diversi negozianti della città: sono 11 gli esercenti che hanno dato la propria disponibilità a consegnare prodotti a domicilio per le fasce deboli. Un elenco, con nomi e numeri di telefono da contattare, pubblicato sul sito internet del Comune di Calolzio e in continuo aggiornamento. Un'iniziativa dello stesso genere è stata resa operativa anche a Pescate e in atri paesi del territorio.

Olginate: appello a chiudere tutte le attività commerciali al pubblico entro le 18

Questa mattina il sindaco di Olginate Marco Passoni ha diffuso un appello alle attività commerciali affinchè chiudano al pubblico entro le ore 18. "Avviso emergenza Covid-19. Al fine di contenere il più possibile il diffondersi del virus, si invitano tutte le attività a valutare la possibilità di anticipare la chiusura al pubblico alle ore 18, così come già previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 per bar e ristoranti. Tale precauzione rappresenterebbe un'ulteriore attenzione e senso civico nei confronti dell'intera cittadinanza in questo periodo di emergenza".