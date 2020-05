Transumanza da record a Lecco: atteso sabato il passaggio di 3.200 pecore

A Lecco una transumanza da record. Sabato 23 maggio per le vie del capoluogo transiteranno infatti 3.200 pecore dei pastori Galbusera, dinasta di pastori brianzoli doc giunta alla quinta generazione. Gli ovini passeranno per il centro, diretti ai pascoli della Valsassina.

Si tratta di un momento "storico": oltre al numero significativo di pecore, per la prima volta infatti i tre greggi dei Galbusera effettueranno la transumanza in contemporanea.

Franco Galbusera, con i suoi ovini, compie questo itinerario verso Lecco ormai da decenni. Il 23 maggio i greggi si riuniranno a San Michele, santuario alle pendici del Monte Barro, quindi passeranno dal ponte Azzone Visconti e attraverseranno la città secondo questo programma: via Amendola, Largo Caleotto, via Tonale, via Don Luigi Monza, via Valsecchi, Montalbano, Ballabio.

Da sempre la transumanza attira l'attenzione di molte persone, incuriosite dal passaggio dei simpatici ovini. Due anni fa divenne celebre lo scatto di Gualtiero Airoldi, che immortalò le pecore a brucare le siepi dei condomini in una sosta del loro passaggio. Sabato 23 maggio si potranno ammirare addirittura tremila pecore, il triplo di quanto accadeva gli anni passati in una singola transumanza. Sarà sempre un bel vedere.

(Nella foto, Franco Galbusera con il suo gregge)

