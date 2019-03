LeccoToday compie cinque anni: tanti auguri a noi!

Quando, a fine 2013, incontrai personalmente Luca Lani in stazione e, qualche ora dopo, misi la firma sull'atto che dava vita a LeccoToday, sicuramente nessuno dei due immaginava che, circa cinque anni dopo, saremmo stati di fronte nel giorno in cui, per la prima volta dalla sua fondazione avvenuta nel 2010, Citynews si sarebbe preso la vetta della classifica dell’informazione online stilata sulla base dei dati di settembre di Comscore. Lungimiranza e lavoro hanno portato il gruppo a emergere in un mercato fortemente condizionato da una fase in cui l'investimento pubblicitario vive uno dei peggiori periodi di sempre. Decisamente niente male per una realtà ancora giovane e con dei margini di crescita evidenti, almeno per chi la vive ogni giorno come noi.

2014-2019: LeccoToday compie cinque anni

Riguardando una delle prime home page di LeccoToday, trentottesima testata aperta da Citynews, il colpo d'occhio è evidentemente e notevolmente diverso rispetto a quello che abbiamo ogni giorno, quando il giornale abbiamo l'onore e onere di costruirlo. Il mondo in cui siamo inseriti si è evoluto rapidamente insieme a noi: il citizen journalism (giornalismo partecipativo) è in crescita, la cittadinanza ha una dimestichezza maggiore con il mezzo, noi stessi abbiamo dovuto muovere dei decisi passi in avanti all'interno di un territorio in cui le testate giornalistiche online si contano su due mani nonostante un numero tutt'altro che elevato di abitanti (340mila circa secondo i dati Istat del 2016).

L'Home Page di LeccoToday.it la mattina del 28 marzo 2014

Una crescita che prosegue

Chiaramente, nemmeno i giornalisti che hanno formato la redazione di LeccoToday sono sempre stati gli stessi: al fianco di chi scrive se ne sono avvicendati parecchi in questi primi cinque anni di vita (e non solo di lavoro) e tutti, da Ilaria Sala agli splendidi professionisti Stefano Bolotta e Matteo Filacchione, hanno lasciato un loro segno tangibile all'interno del processo di crescita del giornale. Lo testimonia una continua crescita delle sessioni che giornalmente vengono aperte dai nostri lettori, numero crescente e arrivato a livelli da record a gennaio 2019. Una soddisfazione doppia se si tiene conto della "separazione consensuale" da ValtellinaToday (oggi SondrioToday.it) e dell'assenza di tragedie immani (e ancora senza colpevoli accertati) come quella del ponte crollato ad Annone Brianza a condizionare in maniera così decisiva il bilancio mensile. Inseriti in un mercato che offre tante fonti d'informazione in uno spazio così ristretto, rincuora vedere questo tipo di affetto e seguito da parte vostra, lettori che ci affidate la vostra fiducia e continuate ad aumentare. La torta donataci quest'oggi da una di voi è diventata la perfetta immagine di questi nostri primi cinque anni: golosi, deliziosi e in grado di metterci di ottimo umore. Tanti auguri a noi!