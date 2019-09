Valmadrera, nuovo affondo della Lega: «Le barriere architettoniche vanno eliminate»

Nuovo affondo della minoranza valmadrerese. Dopo il caso della piscina di Villa d'Este, che sarà ospitata durante l'inverno all'interno del "Pratone", la Lega attacca l'Amministrazione Rusconi sul tema delle barriere architettoniche.

Ci spiace ma crediamo che tocchi a noi lo spiacevole compito di far tornare tutti alla realtà, ma questa è la Valmadrera che non è stata, per fortuna, mostrata ai "tedeschi", ma con la quale i valmadreresi devono purtroppo convivere quotidianamente...buche, verde non curato, sporcizia e barriere architettoniche che impediscono l’accesso o lo rendono difficoltoso a disabili, anziani e genitori con bimbi in carrozzina. Il sindaco Rusconi, con la compagnia che l’ha da poco accompagnato in spedizione in Germania, speriamo abbia almeno notato la differenza tra i luoghi dove sono stati ospitati e la Città valmadrerese che contribuisce ad amministrare da anni! È giunta l’ora di rimboccarsi le maniche, a meno che Valmadrera venga utilizzata esclusivamente come centro di potere, ma in sostanza di Valmadrera e dei valmadreresi non gliene importa nulla!

Non basta nominare consiglieri delegati all’abbattimento delle barriere architettoniche!!!...ma vanno eliminate!!! Anni di amministrazione e la situazione è questa...che vergogna!!!



Il gruppo consiliare di Valmadrera

LEGA PER SALVINI PREMIER