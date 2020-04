Anche dalla Lega un aiuto ai Volontari del Soccorso nei giorni dell'emergenza

Proseguono sul territorio le iniziative benefiche e le donazioni per aiutare i Volontari del Soccorso di Calolzio nei giorni dell'emergenza Covid-19. Nei giorni scorsi i dirigenti e i militanti della Lega di Olginate, Garlate, Valgreghentino e Pescate hanno promosso una raccolta fondi a favore dell'associazione di via Mazzini.

«Di fronte al drammatico stato di emergenza in cui si trovano il nostro paese, la nostra Regione Lombardia e la nostra Provincia di Lecco, dovuta alla diffusione del coronavirus, la sezione della Lega Nord Salvini di Olginate, Garlate, Valgreghentino e Pescate ha sentito il bisogno di promuovere una raccolta fondi tra i propri sostenitori, militanti ed amici interessati per questa buona causa - fanno sapere i portavoce del Carroccio - A fronte di ciò si è riusciti a raccogliere alcune centinaia di euro che abbiamo offerto come donazione a favore dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte al fine di acquistare gli opportuni dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici ed altro materiale) per poter loro garantire di operare negli standard di sicurezza previsti».