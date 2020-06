Valmadrera: regolamento sui contributi alle associazioni, la Lega dice "no"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Posto in votazione in consiglio il regolamento per il contributo alle associazioni dopo un intenso lavoro della commissione consiliare, ma per noi è sembrato più che altro un lasciapassare per la discrezionalità, di fatto da oggi c’è un regolamento ma a decidere saranno sempre gli stessi, perché definisce solo delle linee generali, mentre le decisioni saranno nelle mani della giunta.

Condividiamo assolutamente l’intenzione di regolamentare i contributi erogati dal comune, e ci chiediamo sino a ieri con che criterio venivano assegnati, visto che pochi erano coloro che li percepivano, regolamento che dovrebbe definire con certezza le regole in modo che tutte le associazioni siano messe sullo stesso piano e tutte abbiano gli stessi diritti. Ma così non è. Il punteggio non è presente nel regolamento sarà deciso successivamente. L’amministrazione afferma che i pesi verranno stabiliti dagli uffici, peccato che è una scelta politica non tecnica, quindi siamo certi che sarà l’amministrazione a stabilirli…siamo preoccupati perché la discrezionalità è molto pericolosa nella gestione del denaro pubblico.

Molti i recepimenti delle nostre richieste di modifica e integrazioni, grazie agli interventi in commissione del capogruppo Leidi e Bartesaghi, presentati per migliorare questo regolamento, ma le richieste fondamentali sono state cassate. La richiesta fondamentale consisteva nel fatto che i pesi per erogare i contributi e le decisioni passassero dalla commissione bilancio per una garanzia di controllo anche da parte delle minoranze prima della decisione finale. Ovviamente no assoluto della “maggioranza” e il tutto verrà deciso in giunta. Il comune di Valmadrera ha perso un’occasione importante per dimostrare la massima trasparenza nella propria gestione. Ovviamente noi monitoreremo e saremo molto attenti affinché tutti abbiano le stesse possibilità di accesso e non si creino privilegi per nessuno.

Il Gruppo consiliare di Valmadrera

Lega per Salvini Premier