Un libro per sostenere i sogni di Matteo, spento a 21 anni dalla leucemia

«Tu sii comunque forte. E l'unica cosa che puoi fare è rispettare la tua vita». Sono le toccanti parole di Matteo Chiesa, scomparso lo scorso agosto a causa della recidiva di una leucemia. Aveva 21 anni.

In sua memoria è stata creata un'associazione benefica, allo scopo di far capire il dramma vissuto da Teo e dalla sua famiglia, e il coraggio con il quale il ragazzo ha affrontato la malattia, rispettando sino all'ultimo la vita e le persone che lo circondavano.

Recentemente l'associazione ha dato alle stampe il libro "Tutto torna", divulgato esclusivamente attraverso il sodalizio e acquistabile mediante una donazione sul sito.

Chi è Matteo

Per conoscere meglio Matteo Chiesa, dal sito dell'associazione che porta il suo nome. «Il 5 settembre 2018 mi hanno diagnosticato la leucemia linfoblastica acuta (cellule B) - si legge - Dopo un percorso molto intenso e lungo tra ospedale e day hospital, che mi hanno costretto a interrompere le mie passioni sportive e l'università, al settimo mese di cure qualcosa stava andando per il verso giusto e decisi di dare una svolta tornando a studiare e alla mia normalità. Il 26 maggio la leucemia decise di ribussare alla mia porta e fino al 17 agosto 2019 non se ne andò via. Io però ho programmato tutto, con i pochi gesti quotidiani che ero in grado di fare, con il mio modo di pensare e di agire, ho dato ai miei conoscenti una missione da portare a termine e spero che un giorno questa missione sia di tutti, in modo che tutto questo percorso tragico non sia buttato via e che sia di aiuto per il prossimo».

Sostenere l'associazione, tramite l'acquisto del libro "Tutto torna", significa alimentare i progetti che sono aperti: lo sportello d'ascolto, un aiuto concreto e tangibile per i pazienti onco-ematologici e le loro famiglie; La mia estate, per organizzare momenti di aggregazione estivi; Matteo nello sport, rivolto alle competizioni sportive.

