"Linea Verde" fa capolino in città e sul lago: la puntata sulla Rai a marzo

Il Lecchese sarà protagonista, oltre che su Rete 4, anche sulle frequenze di Mamma Rai. La troupe di "Linea Verde" nelle scorse settimane ha infatti visitato Lecco, Bellano e Mandello del Lario, acquisendo tutto il materiale necessario per produrre la puntata che andrà in onda oggi, sabato 2 marzo alle 12:20. Un'ottima inizitiva per promuovere anche a livello turistico il nostro territorio, fattore che si sta muovendo in senso positivo dopo anni di stagnazione.

"Linea Verde" nel Lecchese: le tappe

La squadra dei conduttori Chiara Giallonardo e Marcello Masi è stata a Lecco, Bellano e Mandello del Lario: nella città capoluogo hanno visitato e filmato centro, piazza XX Settembre e dintorni, Campanile, Canottieri, il rione di Bonacina, il fiume Caldone, i sassi gialli del progetto varato dal Politecnico, pontile e hanno navigato sul lago dalla Lucia e tramite un gommone prototipo. Non è mancata una visita anche alla pasticceria "ArteSapori", dove opera il pasticcere campione del mondo juniores Filippo Valsecchi. Sul lago, invece, la troupe ha fatto tappa all'Orrido di Bellano e, a Mandello, la una chef di "Mamma Ciccia" ha mostrato il modo migliore per cucinare il pesce di lago.