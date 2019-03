Eccellenze, tradizione e gusto: "Linea Verde Life" promuove il Lecchese su scala nazionale

Un viaggio tra le eccellenze del Politecnico e del "Fiocchi", le bellezze che ci circondano (San Martino) e ci sovrastano (Campanile), terminando con i gusti delle nostre terre, sino alla visita al campione del Mondo juniores di pasticceria. Lunga e profonda la puntata di "Linea Verde Life", trasmissione di Rai 1 condotta da Chiara Giallonardo e Marcello Masi: i due hanno toccato vari punti del territorio, raccontandone le peculiarità e le innovazioni che vengono portate con costanza.

"Linea Verde" nel Lecchese: le tappe

La squadra dei conduttori Chiara Giallonardo e Marcello Masi è stata a Lecco, Bellano e Mandello del Lario: nella città capoluogo hanno visitato e filmato centro, piazza XX Settembre e dintorni, Campanile, Canottieri, il rione di Bonacina, il fiume Caldone, i sassi gialli del progetto varato dal Politecnico, hanno scoperto come realizzare uno sgrassatore partendo dall'olio esausto grazie al progetto del "Fiocchi", visitato il pontile, la Cartiera dell'Adda e hanno navigato sul lago dalla Lucia e tramite un gommone prototipo. Non è mancata una visita anche alla pasticceria "ArteSapori", dove opera il pasticcere campione del mondo juniores Filippo Valsecchi. Sul lago, invece, la troupe ha fatto tappa all'Orrido di Bellano e, a Mandello, la una chef di "Mamma Ciccia" ha mostrato il modo migliore per cucinare il pesce di lago.