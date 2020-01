Polizia Stradale: il Comandante Mauro Livolsi ai saluti, si trasferisce a Monza

Combio della guardia all'interno della Polizia Stradale di Lecco. A inizio febbraio, infatti, l'attuale Comandante, dr. Maruo Livolsi, saluterà e si trasferirà nella vicina Monza. Livolsi, messinese di 46 anni, arrivò in corso Promessi Sposi da Piacenza: dopo aver iniziato la sua carriera nel 2002 come ispettore, ha poi ricoperto alcuni ruoli nella Polizia Postale ed è stato infine capo della Polizia stradale di Piacenza; subentrò alla Comandante Mariella Russo, operativa in provincia per sei anni e poi trasferita presso la Questura di Bergamo.