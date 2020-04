Lombardia, Regione annuncia: «Quindici milioni e mezzo al Lecchese per opere immediatamente cantierabili»

Tre miliardi di investimenti in opere pubbliche in tutta la Regione, di cui 400 milioni per Comuni e Province per opere immediatamente cantierabili. «E' il piano Marshall messo a punto da Regione Lombardia, spalmato tra quest'anno e il 2022. Si tratta di un investimento senza precedenti e che punta a far lavorare le aziende dopo l'emergenza innescata dal Covid19», spiega una nota.

Dati per provincia (per opere cantierabili entro il 31 ottobre):

Bergamo: 52.950.000 euro

Brescia: 49.800.000 euro

Como: 27.750.000 euro

Cremona: 16.950.000 euro

Lecco: 15.550.000 euro

Lodi: 9.700.000 euro

Mantova: 17.000.000 euro

Milano: 60.550.000 euro

Monza e Brianza: 25.350.000

Pavia: 28.050.000 euro

Sondrio: 10.900.000 euro

Varese: 34.100.000 euro

PROVINCIA DI LECCO Popolazione 1gen 2019 IMPORTO Abbadia Lariana 3205 200.000,00 € Airuno 2856 100.000,00 € Annone di Brianza 2303 100.000,00 € Ballabio 4049 200.000,00 € Barzago 2399 100.000,00 € Barzanò 5081 350.000,00 € Barzio 1306 100.000,00 € Bellano 3481 200.000,00 € Bosisio Parini 3407 200.000,00 € Brivio 4594 200.000,00 € Bulciago 2932 100.000,00 € Calco 5413 350.000,00 € Calolziocorte 13867 500.000,00 € Carenno 1452 100.000,00 € Casargo 829 100.000,00 € Casatenovo 13111 500.000,00 € Cassago Brianza 4370 200.000,00 € Cassina Valsassina 515 100.000,00 € Castello di Brianza 2598 100.000,00 € Cernusco Lombardone 3869 200.000,00 € Cesana Brianza 2379 100.000,00 € Civate 3801 200.000,00 € Colico 7921 350.000,00 € Colle Brianza 1740 100.000,00 € Cortenova 1167 100.000,00 € Costa Masnaga 4782 200.000,00 € Crandola Valsassina 257 100.000,00 € Cremella 1711 100.000,00 € Cremeno 1627 100.000,00 € Dervio 2592 100.000,00 € Dolzago 2549 100.000,00 € Dorio 316 100.000,00 € Ello 1219 100.000,00 € Erve 704 100.000,00 € Esino Lario 766 100.000,00 € Galbiate 8513 350.000,00 € Garbagnate Monastero 2521 100.000,00 € Garlate 2722 100.000,00 € Imbersago 2485 100.000,00 € Introbio 1993 100.000,00 € La Valletta Brianza 4716 200.000,00 € Lecco 48333 700.000,00 € Lierna 2115 100.000,00 € Lomagna 5068 350.000,00 € Malgrate 4373 200.000,00 € Mandello del Lario 10256 500.000,00 € Margno 367 100.000,00 € Merate 14891 500.000,00 € Missaglia 8712 350.000,00 € Moggio 491 100.000,00 € Molteno 3593 200.000,00 € Monte Marenzo 1888 100.000,00 € Montevecchia 2699 100.000,00 € Monticello Brianza 4174 200.000,00 € Morterone 33 100.000,00 € Nibionno 3702 200.000,00 € Oggiono 9152 350.000,00 € Olgiate Molgora 6509 350.000,00 € Olginate 7039 350.000,00 € Oliveto Lario 1219 100.000,00 € Osnago 4750 200.000,00 € Paderno d'Adda 3805 200.000,00 € Pagnona 351 100.000,00 € Parlasco 134 100.000,00 € Pasturo 1986 100.000,00 € Perledo 914 100.000,00 € Pescate 2221 100.000,00 € Premana 2229 100.000,00 € Primaluna 2263 100.000,00 € Robbiate 6386 350.000,00 € Rogeno 3127 200.000,00 € Santa Maria Hoè 2169 100.000,00 € Sirone 2309 100.000,00 € Sirtori 2824 100.000,00 € Sueglio 162 100.000,00 € Suello 1760 100.000,00 € Taceno 534 100.000,00 € Valgreghentino 3428 200.000,00 € Valmadrera 11491 500.000,00 € Valvarrone 547 100.000,00 € Varenna 729 100.000,00 € Vercurago 2821 100.000,00 € Verderio 5619 350.000,00 € Viganò 2089 100.000,00 € Totale 15.550.000,00 €

Piazza: «Tracciata la via per far ripartire il tessuto economico-sociale»

Con il progetto di legge “Più Lombardia” predisposto oggi dalla giunta regionale si gettano le basi per il piano di ripartenza della locomotiva d’Italia.

«È il piano Marshall messo a punto da Regione Lombardia, spalmato tra quest’anno e il 2022, si tratta di un investimento molto importante per far ripartire il nostro sistema economico - ha spiegato il Consigliere regionale Mauro Piazza -. Si concretizza quanto avevo auspicato in più sedi: l’economia riparte con i lavori pubblici, meglio se di enti locali che hanno già pronti progetti e idee chiare su cosa fare, sfruttando così gli affidamenti facilitati eseguendo interventi di manutenzione, ora si coinvolgano anche professionisti e Ance».

«3 miliardi totali sull’intero territorio regionale che serviranno a finanziarie varie tipologie di intervento - ha rimarcato Piazza - investimenti sanitari, infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile, prevenzione al dissesto idrogeologico e digitalizzazione. Ai Comuni Lombardi e alle Province verranno erogati finanziamenti diretti pari a 400 milioni di euro da utilizzare per opere da iniziare entro il 31 ottobre 2020; la quota spettante al territorio lecchese ammonta a oltre 15, 5 milioni di euro», continua il Consigliere regionale.

«Nel provvedimento è previsto un Bonus destinato al personale impegnato a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Per un totale di 123 milioni, di cui: 41 milioni del Decreto Legge 18/2020 e 82 milioni da fondi regionali», prosegue il Presidente della commissione Autonomia del Consiglio regionale lombardo. «Oggi si concretizza un provvedimento molto atteso, dal Governo centrale siamo invece ancora in attesa di risposte. Regione Lombardia dimostra ancora una volta come ascolti il proprio tessuto economico-sociale e il provvedimento di Legge “Più Lombardia” indica la via per ripartire con forza: un passo concreto per un nuovo inizio», conclude Mauro Piazza.

Mattia Micheli: «Investire nelle infrastrutture è fondamentale»

«Qualche settimana fa con il Presidente della Provincia Claudio Usuelli, abbiamo scritto al Governatore Fontana per sottolineare come in questo particolare periodo di difficoltà e di emergenza per il Paese, per il rilancio del territorio, sia necessario investire sulle infrastrutture per la mobilità; oggi la nostra richiesta è stata ascoltata e per questo non possiamo che essere grati», dichiara il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli.

«Oggi la Giunta regionale lombarda ha varato un provvedimento che assegna al territorio provinciale lecchese, come annunciato dal Consigliere regionale Mauro Piazza, un contributo per i comuni e la Provincia di oltre 15,5 milioni di euro», continua il Consigliere provinciale.

«Le opere pubbliche dovranno iniziare entro il 31 ottobre e riguarderanno per l’ente provinciale i tanto attesi investimenti per la Viabilità oltre che, immagino, per l’edilizia scolastica: una vera boccata di aria fresca per il nostro ente», spiega Micheli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Inutile sottolineare come ancora una volta Regione Lombardia si dimostra attenta ai bisogni del nostro territorio per questo, grazie agli uffici del nostro ente provinciale, posso annunciare che individueremo già nelle prossime settimane gli interventi da finanziare per far si che inizino il prima possibile», conclude il Consigliere delegato.