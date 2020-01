Spente le "Luci su Lecco": vi sono piaciute? Ditelo con il nostro sondaggio

"L'Epifania tutte le feste si porta via" e non solo. Nella nottata tra il 6 e il 7 gennaio si è conclusa la prima esperienza di "Luci su Lecco", ovvero delle proiezioni natalizie che hanno "colorato" i palazzi del centro storico della città capoluogo. L'iniziativa presa da "Amici di Lecco", associazione formata da venti imprenditori e nata con l'arrivo dell'autunno proprio in vista delle Festività natalizie, è stata complessivamente apprezzata da lecchesi e turisti: sui social sono state diffuse valanghe di fotografie e video ritraenti luminarie e proiezione.

A voi è piaciuta la "prima" delle nuove luci natalizie a Lecco? Ditelo con il nostro sondaggio.