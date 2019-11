Le "Luci su Lecco" illuminano la città: si apre il periodo delle Festività natalizie

Le anticipazioni degli ultimi giorni, apparse su giornali e social network, non hanno fatto altro che aumentare la curiosità nei confronti di "Luci su Lecco", la prima iniziativa assunta dalla neonata associazione "Amici di Lecco". Come da programma e nonostante la copiosa pioggia caduta, alle 16.30 di sabato 23 novembre sono state illuminate le pareti del centro città: da piazza Cermenati sino all'inizio di via Roma, passando per piazza XX Settembre, i dispositivi della ditta torinese Proietta hanno dato vita alle proiezioni già mostrare in anteprima nel corso delle ultime serate, dedicate al necessario collaudo.

Centinaia le persone che si sono assiepate in centro Lecco per ammirare in prima persona quando pensato dall'associazione presieduta da Antonio Peccati, numero uno di Confcommercio Lecco. Presenti anche il sindaco del Comune di Lecco, Virginio Brivio, e il vicesindaco e assessore al Turismo, Francesca Bonacina. Ad accompagnare la cerimonia la musica della Filarmonica Verdi di Lecco; ai bambini presenti sono state consegnate delle dolci sorprese.

Grande attesa, in particolar modo, per la proiezione musicale di piazza XX Settembre, che viene ripetuta ogni cinque minuti.