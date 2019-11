Lecco continua a prepararsi per le Festività: in corso l'installazione e il test delle nuove proiezioni

Si avvicina l'atteso sabato 23 novembre. Alle 16.30, nella centralissima piazza XX Settembre, prenderà il via "Luci su Lecco", spettacolo di luci voluto dalla neonata associazione "Amici di Lecco" per colorare le Festività natalizie; unitamente sarà accessibile anche la pista di pattinaggio, affiancata da un nuovo e moderno albero a luci led. Nella serata di martedì 19 gli operai della ditta Proietta di Torino hanno iniziato ad accendere i proiettori, già posizionati da tempo per le vie del centro città: sulle facciate dei palazzi sono quindi comparsi i primi colori che accompagneranno lecchesi e turisti durante il periodo natalizio.

Già da qualche giorno sia l'albero che la struttura della pista di pattinaggio, invece, sono stati installati nella vicina piazza Garibaldi. Aumenta, dopo questa première, la curiosità per vedere le novità pensate dall'associazione lecchese in tutta la loro interezza.

Gallery