Malgrate, il lungolago sarà completato. Cartelli affissi sugli alberi in segno di protesta

C'è chi dice no. A Malgrate, nella fattispecie, non è stata presa bene da tutti la decisione di tagliare i dodici alberi che si trovano sul lungolago: quando i lavori per il sesto lotto partiranno, infatti, la loro esistenza potrebbe rischiare seriamente di finire. Per questo, negli ultimi giorni, vari cartelli di dissenso sono apparsi sulle cortecce dei vegetali interessati, affissi da ambientalisti e cittadini: sui fogli sono state battute delle frasi che riconducono all'importanza degli alberi per il nostro ecosistema («Da decenni regalo ossigeno: è questo il ringraziamento?» ne è un esempio).

Al posto dei pini marittimi dovrebbero essere piantati dei platani, come spesso ribadito dai membri della Giunta Polano, sindaco stesso in primis. La rimozione dei vegetali dovrebbe avvenire alla fine di febbraio.

