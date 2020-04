Valmadrera: terminata la distribuzione delle mascherine acquistate dal Comune

Nella giornata di mercoledì 15 aprile i volontari hanno terminato la distribuzione delle mascherine acquistate dall’Amministrazione Comunale per i cittadini di Valmadrera, iniziata lo scorso 9 aprile. «Distribuire 26.000 mascherine non è stato semplice ed è stato necessario qualche giorno per poter raggiungere tutte le famiglie valmadreresi», spiegano dal Comune.

Ritiro presso la Protezione Civile per chi non le ha ricevute

Per assenza di indicazioni sui campanelli o sulle cassette della posta non sono state consegnate circa cento di buste, ma sabato 18 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chi non ha ricevuto le mascherine potrà ritirarle presentandosi con un documento di identità presso la sede della Protezione Civile sita in via San Valerio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L’Amministrazione comunale ringrazia di cuore tutti i volontari che hanno reso possibile questo servizio alla popolazione: chi si è reso disponibile per imbustare le mascherine per ogni famiglia, chi ha coordinato la distribuzione, chi ha percorso le strade di Valmadrera per la consegna casa per casa. E’ nell’impegno generoso di tutte queste persone che la frase “Distanti ma uniti” non rimane un slogan vuoto, ma si riempie di significato», commentano da via Roma.