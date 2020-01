Valmadrera: per la Festa di Sant'Antonio regalato un computer portatile all'Opera Pia "Magistris"

Venerdì 17 gennaio, presso la R.S.A. “Opera Pia Magistris” di Valmadrera, all’interno del programma del servizio di animazione e con il prezioso supporto delle volontarie dell’Associazione “Il Tempo di Dare”, si è tenuta la “Festa di Sant’Antonio”.

Per gli anziani ospiti della struttura è stata organizzata una merenda speciale animata dal complesso “Ciapa no”. Come da tradizione, in occasione della festa patronale, il Gruppo Alpini di Valmadrera ha voluto rimarcare la propria vicinanza e la propria riconoscenza agli ospiti della struttura, regalando un PC portatile che verrà utilizzato per le attività di animazione.

Presenti il Sindaco di Valmadrera, Antonio Rusconi e gli Assessori Rita Bosisio e Marcello Butti, che hanno salutato gli ospiti e si sono intrattenuti durante le attività.

