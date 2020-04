Una Maglia Rosa all'asta per aiutare gli ospedali lecchesi. L'iniziativa porta la firma della Polisportiva di Monte Marenzo che ha deciso di aderire così alla raccolta fondi della Fondazione Comunitaria del Lecchese per sostenere con l’acquisto di attrezzature e materiali i presidi ospedalieri di Lecco, Bellano e Merate, duramente impegnati da settimane nell’emergenza Covid-19.

«La Polisportiva mette all’asta la prestigiosa Maglia Rosa del russo Denis Menchov, vincitore del Giro d’Italia del Centenario (anno 2009), e a noi donata dal compianto Daniele Redaelli, caporedattore della Gazzetta dello Sport in occasione del 2° Memorial Candido Cannavò che si era disputato in paese - spiega Angelo Fontana, portavoce dell'Area sociale della Polisportiva - Tra quanti avranno inviato copia del bonifico, con una donazione minima di 60 euro, la Maglia Rosa sarà poi assegnata all’offerta più generosa. L'associazione si impegna a garantire ai partecipanti la massima riservatezza sull’identità dei donatori e sull’importo delle relative somme. Come è noto tutte le donazioni daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente».

Come partecipare all’asta? Con due passaggi semplici ricordati sempre da Fontana:

Facendo una donazione alla Fondazione Comunitaria del Lecchese mediante bonifico presso Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 - causale: Aiutiamoci. Inviando copia del bonifico effettuato tra il 3 e il 20 aprile 2020 alla Polisportiva, indirizzo e-mail: angelofontana50@gmail.com

«In un momento così delicato ci è sembrato giusto fare la nostra parte per sostenere il grande e importantissimo operato di chi lavora nei nostri ospedali in questi delicati giorni di emergenza - conclude Fontana - La Maglia Rosa del centenario è senza dubbio un oggetto di valore che può catturare l'interesse di tanti appassionati di sport e non solo. Speriamo di raggiungere una buona cifra che i diretti interessati invieranno direttamente alla Fondazione Comunitaria del Lecchese, contribuendo così alla raccolta fondi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni LeccoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LeccoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery