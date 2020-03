Malgrate, le minoranze: «Arginare l'emergenza, facciamo in modo che vada tutto bene»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nella mattinata odierna abbiamo letto sui quotidiani online l’aggiornamento delle persone positive al Coronavirus residenti nel nostro Comune. Come Gruppi consiliari di minoranza Obiettivo Persona e Malgrate Più siamo consci che la comunicazione di ATS sia una corretta informazione che non deve alimentare allarmismi ma dare la consapevolezza di come la problematica sia reale e ci coinvolga in prima persona.

Alla luce di questo invitiamo il Sig.Sindaco, nell’ambito delle proprie competenze, a dare continui aggiornamenti circa la situazione in essere e le ulteriori misure messe in campo al fine di tutelare i propri concittadini.

L’organizzazione di Gruppi Volontari per consegna farmaci, piuttosto che la pattuglia della polizia municipale che inviti la popolazione con appositi apparecchi sonori a non muoversi di casa se non per comprovate necessità possono essere alcune iniziative da vagliare e mettere in atto da subito.

Andrà tutto bene e facciamo di tutto per farlo andare bene|

Francantonio Corti

Roberto Mulargia

Ivan Memè

Michele Peccati