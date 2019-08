Maltempo: danni per duecento milioni in Lombardia, nel Lecchese oltre sette milioni

E' di oltre 207 milioni di euro la stima dei danni alle infrastrutture, al territorio, ai privati, alle attività industriali, commerciali e artigianali e turistiche, cui si aggiungono altri 86 milioni di danni alle attività agricole. E' questo il dato complessivo che emerge dalle 350 domande di risarcimento raccolte negli ultimi giorni da Regione Lombardia attraverso Rasda, la raccolta schede danni regionale. La documentazione verrà ora inviata dalla Regione Lombardia, su segnalazione dell'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, al Governo per ottenere il risarcimento.

I numeri

I dati riguardano una serie di eventi meteo che hanno colpito la Lombardia a partire dal 25 luglio e culminati con le trombe d'aria del 12 agosto che hanno lasciato una scia di disastri in circa 230 Comuni colpendo in particolare le province di Brescia, Cremona e Lodi. I danni maggiori - fatti salvi quelli alle attività agricole, che seguono un altro iter per i risarcimenti, e che hanno raggiunto la cifra di oltre 86 milioni di euro - sono stati quelli ai privati (quasi 60 milioni), seguiti dai danni alle attività industriali (39,2), alle attività artigianali (32,6), alle infrastrutture pubbliche (quasi 30 milioni) e al territorio (25,4). Le aree più danneggiate risultano la provincia di Brescia (con il record di quasi 125 milioni di danni segnalati), seguita da Bergamo (26,3), Cremona (17), Lodi (15,8), Lecco (7), Pavia (6,6) e Varese (4,5).

«Come già annunciato, nei prossimi giorni - ha commentato l'assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni - invieremo le stime dei danni insieme alla richiesta di un nuovo stato di emergenza per la Lombardia al Governo che, benchè decaduto, resta comunque in carica per gli affari correnti. Anche in questo caso la combinazione micidiale di piogge, grandinate e trombe d'aria ha provocato una lunga serie di frane, incendi, alberi e tralicci caduti, con danni alla rete viaria, alle linee elettriche e telefoniche e alle proprietà private. Da parte sua Regione Lombardia coprirà al cento per cento le spese di primo intervento sostenute dai Comuni fino a 5.000 abitanti e all'80 per cento da quelli fino a 20.000, come deciso a giugno dalla giunta regionale, e personalmente mi sono già attivato con il Dipartimento della Protezione civile perchè anche la Lombardia non sia lasciata da sola nell'ennesima situazione di grave emergenza».

I danni provincia per provincia

Bergamo: sono 46 le domande presentate per un totale stimato di 26.328.680,50 euro ai quali si aggiunge la stima di 8.114.184 euro per i danni alle attivita' produttive agricole.

Brescia: sono ben 84 le domande presentate per un totale stimato di 124.681.143,18 euro ai quali si aggiunge la stima di 46.759.521 euro per i danni alle attivita' produttive agricole.

Como: sono 15 le domande presentate per un totale stimato di 852.744,10 euro ai quali si aggiunge la stima di 5.000 euro per i danni alle attivita' produttive agricole.

Cremona: sono ben 48 le domande presentate per un totale stimato di 17.049.091,55 euro ai quali si aggiunge la stima di14.532.138 euro per i danni alle attivita' produttive agricole.

Lecco: sono 4 le domande presentate per un totale stimato di 7.043.240,30 euro.

Lodi: sono ben 73 le domande presentate per un totale stimato di 15.808.245,62 euro ai quali si aggiunge la stima di 10.041.500 per i danni alle attivita' produttive agricole.

Milano: sono 6 le domande presentate per un totale stimato di 2.833.388,40 euro ai quali si aggiunge la stima di 1.250.000 per i danni alle attivita' produttive agricole.

Mantova: solo 1 domanda presentate per danni alle infrastrutture per un totale stimato di 12.500 euro.

Pavia: sono 19 le domande presentate per un totale stimato di 6.622.223 euro ai quali si aggiunge la stima di 5.551.967 per i danni alle attivita' produttive agricole.

Sondrio: sono 7 le domande presentate per un totale stimato di 1.254.130,04 euro.