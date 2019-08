Maltempo, disagi non solo in Valsassina: quasi settanta interventi dei pompieri sul territorio

I vigili del fuoco del Comando di Lecco sono stati chiamati a intervenire in numerose situazioni a causa delle avverse condizioni meteo verificatesi nelle giornate del 6 e 7 agosto appena trascorse. A partire dalle ore 20 di mercoledì 6 agosto, infatti, i Vigili del Comando Provinciale di Piazza Bione hanno effettuato numerosi interventi di soccorso per le conseguenze delle forti pioggie che hanno colpito il territorio della provincia di Lecco.

Disagi in tutta la provincia di Lecco

I maggiori disagi si sono registrati nel territorio del Comune di Casargo, in Valsassina, dove le piogge particolarmente intense, cadute nella tarda serata di martedì 6 agosto, hanno causato diversi smottamenti e frane che hanno reso necessaria l’evacuazione delle abitazioni di diversi residenti. La forte pioggia, inoltre, ha causato allagamenti, e in alcuni casi si è reso necessario intervenire per soccorrere persone ritrovatesi in situazioni critiche a causa del maltempo.

Per arginare i danni dell’acqua, sono stati inviate in posto numerose squadre dal Comando di Lecco, dal distaccamento di Bellano e da quello di Valmadrera, che al momento della pubblicazione del presente comunicato sono ancora al lavoro. Passate le fasi più concitate dell’emergenza, oltre agli interventi legati ai danni della pioggia, i Vigili del fuoco hanno iniziato, dove le condizioni di sicurezza lo hanno consentito, le operazioni di recupero beni dalle abitazioni dei residenti del Comune di Casargo tuttora sfollati.

Sul posto, oltre a svariati mezzi fuoristrada, idrovore e carri luce, dal comando di piazza Bione, è stato inviato il furgone UCL (Unità di Comando Locale) quale punto di riferimento per la gestione delle operazioni di soccorso e per il coordinamento degli altri enti presenti in posto.

Mercoledì 7, alltra giornata di fuoco

Nella giornata di mercoledì 7 altri eventi meteo avversi hanno fatto sentire la loro forza, risparmiando in parte il territorio della Valsassina, ma creando disagi sul resto del territorio della provincia, e in particolare sul lungo lago e anche nel territorio di Calolziocorte e del Meratese.

Alle ore 20, momento della pubblicazione del comunicato, nell’arco di 24 ore gli interventi effettuati dal personale VV.F. del Comando di Lecco e dei distaccamenti di Bellano, Valmadrera e Merate sono stati 67, dei quali 36 effettuati sul territorio del comune di Casargo; 8 gli interventi effettuati nella zona di Bellano, 9 nella zona del capoluogo, 5 quelli effettuati nel territorio di Calolziocorte e 7 quelli effettuati nel meratese.

Questo il dettaglio della tipologia di interventi effettuati dalle squadre VV.FF. nelle ultime 24 ore.

Tipologia interventi Numero interventi Recupero beni privati e pubblici 26 Danni d'acqua 19 Alberi pericolanti 7 Soccorso a persone 4 Prosciugamento 4 Dissesto statico/frane 4 Altre tipologie 3 Totale 67

Proseguono, nel frattempo, gli interventi legati al maltempo, che anche nel corso del pomeriggio di mercoledì ha colpito il Lecchese.

Gallery