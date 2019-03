Fiocco rosa: 11 figli a 38 anni, è lariana la mamma dei record

È di Como la mamma record. Undici figli a 38 anni. Claudia Guffanti ha appena dato alla luce la piccola Giuditta, undicesima nata dal matrimonio con Diega Pianarosa, 41 anni.

La coppia, di Centro Valle Intelvi, ha dato alla luce altri dieci figli dai 2 ai 16 anni di età; Giuditta è la quarta bimba.

Come dichiarato al Corriere della Sera, Claudia fa la mamma a tempo pieno: «Accogliamo la vita come un dono, non facciamo calcoli e non ci siamo prefissati un numero di figli - dice - Non è stato un peso per me rinunciare al lavoro».

Il marito è di professione consulente informatico. «Abbiamo accolto i figli che ci sono stati donati e siamo arrivati a Giuditta - dice ancora la neomamma al quotidiano - È un impegno perché non è facile la vita di tutti i giorni con una famiglia così numerosa, ma non mi è mai pesato dedicarmi a tempo pieno ai miei figli, nella gioia e nel dolore. Non è sempre tutto rose e fiori. I momenti difficili ci sono, ma si affrontano in coppia e si superano ed è sempre una gioia ritrovarci uniti».

Come avrebbe già assicurato la coppia ad amici e parenti, non è affatto scontato che la famiglia non possa allargarsi ancora.