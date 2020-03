Si è spenta suor Adelaide, cordoglio a Mandello

Cordoglio a Mandello per la morte di suor Adelaide Apostoli. Nata nel 1936 in terra bresciana, Adelaide scelse l'abito monacale della congregazione delle suore di Santa Giovanna Antida Thouret diventando poi docente nella scuola paritaria Santa Giovanna Antida del comune lecchese. Dal settembre 2004 si trovava ad Erba presso la Comunità Sant'Agostina dove oggi, lunedì 30 marzo, sono stati celebrati i funerali in forma privata.

Della religiosa scomparsa affiorano i ricordi lasciati indelebili a Mandello del Lario, tra gli alunni della scuola elementare presso il complesso scolastico eretto in via Manzoni e intitolato alla fondatrice francese dell'ordine. Nel suo intenso curriculum di docente varie le sfaccettature raccolte. A parlarne, Giovanni Zucchi, mandellese, uno tra i tanti ex alunni che hanno potuto apprezzare le doti umane e pedagogiche dimostrate da suor Adelaide nel periodo compreso tra gli anni Settanta e i Novanta, arco di tempo trascorso a Mandello.

«Insegnò con grande dedizione e impegno - ricorda Zucchi - Io personalmente posso dire d'essere cresciuto nella fede cristiana grazie a lei. In questo momento doloroso mi sento di mandare un forte abbraccio alle sue sorelle Maria Guasco e Donatella Radice e con loro a tutte le Suore della Carità che ho conosciuto in questi anni».

Suor Adelaide, appassionata di arte, disegno e colori, amava trasmettere ai suoi alunni queste predisposizioni finalizzate e valorizzare chi tra loro avesse talento in questi campi. Ancora Giovanni Zucchi a ripercorre nei ricordi quel passato «Aveva sempre una buona parola per tutti, piccoli e grandi. In particolare, quando doveva rimproverare qualche allievo in presenza dei sui genitori, tendeva sempre a tergiversare, a prenderla alla larga. Pur sapendo che le madri e i padri di quel tempo capivano tutto al volo. Per questo e altri motivi, noi alunni non l'abbiamo mai dimenticata e la terremo sempre nei nostri cuori».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)