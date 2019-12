Un calendario con i disegni realizzati dagli anziani della casa di riposo

La tradizionale visita di Babbo Natale agli ospiti della Casa di Riposo di Mandello è stato il rinnovarsi di un gradito appuntamento: la presentazione del calendario con i disegni realizzati dagli anziani ospiti. Un momento di festa al quale hanno voluto essere presenti monsignor Giuliano Zanotta (presidente della struttura), il direttore Nadia Allievi, il personale sanitario, le volontarie, il sindaco Riccardo Fasoli e il vice Serenella Alippi. Al primo cittadino, l'educatrice Daniela Beri ha consegnato il calendario 2020, giunto alla sua ottava edizione, realizzato da un team di anziani ospiti, animati da spirito di creatività unita ad una perfetta manualità illustrativa. Infatti, ciascuno dei dodici mesi dell'anno sono impreziositi da disegni paesaggistici realizzati con matite colorate.

La poesia di Alda Merini ad aprire l'Almanacco della Rsa

"Anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose: La veduta dipende dallo sguardo". Versi firmati Alda Merini ad aprire la prima pagina dell'almanacco made in Rsa Mandello del Lario, realizzato con il contributo della Cooperativa sociale Nuove prospettive di Bergamo.

La stesura dei disegni legati a ciascuno dei dodici mesi dell'imminente 2020, si innesta a ragion veduta nel promo di presentazione di questa moderna realtà socio-sanitaria volta a «Rendere piacevole il soggiorno da un punto di vita umano, conferendo centrale importanza alla relazione che può instaurarsi tanto nel gruppo dei pazienti, quanto tra pazienti e il personale che opera all'interno della Casa di Riposo».

Molteplici le attività messe in campo dalle educatrici, che dal ludico all'impegnato mantengono vivo l'essere persona pensante e di riflesso operativa da parte degli ospiti del complesso di via Degli Alpini a Mandello del Lario. La festa di presentazione del calendario è stata allietata dalle note del Corpo Musicale e dalla merenda con i tradizionali dolci natalizi. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione).

