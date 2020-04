La tecnologia Carcano all’ospedale Fiera di Milano per fronteggiare l’emergenza sanitaria

Anche il lavoro della Carcano Antonio Spa, azienda di trasformazione di laminati in alluminio con sede a Mandello del Lario e importanti unità produttive anche in provincia di Sondrio, ha portato un contributo importante alla realizzazione del nuovo Ospedale Fiera di Milano, sorto in tempi record per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

In particolare, Carcano ha collaborato con lo storico partner P3 S.r.l., azienda padovana leader nel settore delle canalizzazioni aria, per lo sviluppo di una speciale tecnologia esclusiva P3/Carcano che non consente alla polvere e agli altri agenti inquinanti presenti nell’aria di depositarsi sulle pareti del canale, evitando così quella stratificazione che favorisce la proliferazione di germi e batteri, garantendo in modo ancora più efficace l’azione antimicrobica del trattamento stesso.

Dal punto di vista tecnico, infatti, la necessità di garantire i più alti standard di igiene e pulizia, prioritari per gli ambienti ospedalieri, hanno spinto a privilegiare canali realizzati con pannelli in alluminio preisolato, che presentano nella parete interna a contatto con l’aria un innovativo coating nanostrutturato a effetto autopulente e antimicrobico.

«Sin dall'inizio del diffondersi del Covid-19 l'azienda ha messo al primo posto la tutela dei propri collaboratori»

«Sin dall’inizio del diffondersi del Covid 19 Carcano ha messo al primo posto la salute e la tutela dei propri collaboratori attivando le misure di prevenzione e sicurezza necessarie su tutti e tre i plant - dichiara la direzione dell'azienda in una nota stampa - E, al tempo stesso, consapevole del proprio ruolo strategico all’interno delle filiere essenziali, si è impegnata a far fronte comune insieme ai suoi Partner e Clienti condividendo know how, competenze ed esperienza per trovare soluzioni e prodotti innovativi oggi più che mai utili a tutelare la saluti di tutti. Carcano si inserisce nel numero delle aziende attive sul fronte della lotta alla diffusione del Covid 19 contribuendo a garantire l’operatività delle filiere essenziali pharma e food, con il packaging in alluminio che consente la conservazione e distribuzione dei prodotti».

