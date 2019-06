Cattivo odore a Mandello: il Comitato organizza una serata di aggiornamento

Si torna a parlare dei cattivi odori che avvolgono Mandello del Lario. Dopo aver prelevato dei campioni e aver effettuato le relative analisi il Comitato "Cattivi Odori" ha organizzato una serata informativa per giovedì 27 giugno, che si terrà all'interno della Sala Civica di via Dante Alighieri, 47, e prenderà il via alle ore 20.30