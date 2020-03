Dalla Gilardoni Raggi X apparecchiature mediche per il nuovo ospedale degli Alpini di Bergamo

Da Mandello del Lario un aiuto concreto al territorio bergamasco martoriato dal Coronavirus. La Gilardoni Raggi X, azienda fondata nel 1947 dall'ingegnere Arturo Gilardoni, sta infatti rifornendo di apparecchiature mediche il nuovo ospedale da campo ubicato negli spazi della Fiera, che sta per essere realizzato dagli Alpini e da altre realtà del volontariato. Una battaglia contro il tempo nell'allestimento di posti letto e strumentazioni adeguate all'emergenza in atto.

In questo scenario, Mandello del Lario, con la Gilardoni Raggi X, fa la propria parte con la fornitura di apparecchiature, - studiate per gli interventi di emergenza - da campo. Si tratta di impianti di pronto intervento, finalizzati alla diagnostica che necessita di risultati, referti, letture immediate. L'azienda mandellese, ha fornito in particolare delle cabine di scopia, frutto di quel lavoro di ricerca che da sempre ha contraddistinto le linee guida dalla dirigenza alle maestranze.

Questa mattina nel corso della trasmissione Agorà in onda su Rai 3, la conduttrice da studio Serena Bortone si è collegata con Bergamo Fiera per fare il punto sull'avanzamento dei lavori (vedi foto nella quale è visibile la scritta Gilardoni dietro alla persona intervistata). La Gilardoni, insieme ad altri operatori del settore e volontari, sta dunque facendo la propria parte. Attualmente l'azienda mandellese è compresa tra quelle con produzioni indispensabili, è attiva con alcuni reparti da cui nascono prodotti che è appropriato definire di vitale importanza. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione).