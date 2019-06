Roberta convola a nozze: matrimonio per la calciatrice simbolo del Centro Sport

Ai Mondiali femminili di calcio una strepitosa Italia vince cinque reti a zero contro la Giamaica. Nel nostro territorio, quando nei lontani anni Novanta il pallone giocato dalle donne era ancora espressione di nicchia, Roberta Errico era già un passo avanti.

Sabato 15 giugno, non su un terreno da gioco, ma nella chiesa del Sacro Cuore a Mandello del Lario, la 28enne ha messo a segno una rete nella porta del cuore di Claudio Saronni. A celebrare il matrimonio, l'unione per la vita, monsignor Giuliano Zanotta. Per questa felice ricorrenza abbiamo raccolto l'augurio e il saluto da parte di Luca Donato, presidente del Centro Sport Abbadia Lariana, sodalizio che ha visto la crescita e l'evoluzione sportiva della novella sposa.

«Da anni giocatrice e capitano della nostra Open femminile. Centrocampista e per esigenze tecniche tuttocampista, compreso il ruolo di portiere. Una delle più forti ragazze che abbiamo avuto nella nostra squadra. Dal prossimo anno aiuto-allenatore delle Open. Una nuova strada, nella vita e nel calcio... In bocca la lupo e tanti auguri».

A quelli del presidente aggiungiamo i nostri. La cerimonia del matrimonio di Roberta e Claudio è stata animata dai canti eseguiti dal Coro Altro mondo di Valmadrera e il finale, Halleluya di Leonard Cohen, eseguito dall'amica Sara. Con questi sottofondi è arrivato il "gol della vita" espresso da Roberta all'indirizzo di Claudio con il fatidico "sì".

(si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

Gallery