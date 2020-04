Mandello: lunedì riapre il mercato ma solo per i prodotti alimentari

Da lunedì 4 maggio, come anticipato dall'ultimo Dpcm, potranno riaprire i mercati all'aperto. A Mandello torneranno così i banchi nello spazio di Piazza Mercato, ma soltanto per i generi alimentari, come specificato dal sindaco Riccardo Fasoli nella comunicazione rivolta ai cittadini nella mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile.

«Sarà possibile entrare un componente della famiglia per volta, a eccezione dei minori di 14 anni - ha spiegato il primo cittadino - L'ingresso e l'uscita saranno gestiti da Polizia locale e Protezione civile. È previsto il controllo della temperatura all'ingresso. Obbligo di mascherina».

Il cimitero riaprirà invece il 7 maggio, tempo necessario a completare alcuni lavori di esumazione. Importante e solidale l'iniziativa "Spesa sospesa" che verrà ospitata dal 28 aprile al 2 maggio nei supermercati cittadini Conad e Iperal: in un punto di raccolta si troveranno alimenti da destinare alle famiglie mandellesi in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. «Compra qualcosa in più tra i generi alimentari essenziali che vuoi donare e lasciali nell'apposito carrello - è il messaggio del sindaco - Tutti i prodotti verranno raccolti dalla Protezione civile e consegnati dai Servizi Sociali del Comune ai concittadini in difficoltà».

Intanto in paese la situazione legata all'emergenza fe registrare un conto di 12 positivi, di cui 4 in ospedale. I guariti sono 11, i deceduti 11.