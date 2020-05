Mandello, i parcheggi tornano a pagamento: ancora valido il Bollino blu 2019

Da sabato 30 maggio entrerà in vigore a Mandello il bollino blu, valido per i residenti per poter parcheggiare negli spazi auto contrassegnati dal colore blu in paese.

Vista l'emergenza Covid-19 che ha contrassegnato questa primavera, il Comune di Mandello ha specificato che, novità del 2020, saranno ancora validi i bollini blu rilasciati dal Comando di Polizia locale nell'anno 2019.

Chi lo avesse smarrito, può indicare la targa ai vigili per riottenerlo. Per chi avesse cambiato auto, basta portare nella sede dei "ghisa" il vecchio bollino o il passaggio di proprietà del vecchio mezzo e il libretto del nuovo per ottenere la riconsegna. Le nuove richieste si accettano negli orari di apertura al pubblico, al costo di 10 euro.

Da oggi, lunedì 25 maggio, il mercato mandellese è ripartito in maniera ordinaria, ovvero a tutti gli ambulanti e non più soltanto con i banchi di generi alimentari. I casi ufficiali di Coronavirus a Mandello vedono attualmente due positivi, nessuno in ospedale, 24 guariti e 11 deceduti. L'invito del sindaco Riccardo Fasoli, naturalmente, è di continuare a rispettare le misure di prevenzione.