Pulizia dei corsi d'acqua e prevenzione, la Protezione civile di Mandello ancora all'opera

I volontari della Protezione civile ancora all'opera a Mandello in attività di pulizia, sicurezza e prevenzione. Questa mattina il team guidato dal coordinatore Valter Mariani ha rimosso vecchi arbusti, erbacce e rifiuti dal letto del torrente Meria nella frazione di Molina, completando così l'intervento attuato circa un mese fa. Diversi i sacchi riempiti e portati via dai volontari che - "armati" di guanti, scale, caschetti e attrezzature per il taglio del verde - hanno così ripulito e messo in sicurezza il corso d'acqua che attraversa la città. In tutto i volontari del nucleo di Protezione civile di Mandello sono 27, tra loro ci sono anche il sindaco Riccardo Fasoli e il vicesindaco Serenella Alippi che in più occasioni hanno ringraziato i loro "colleghi" per il lavoro che svolgono in città all'insegna del decoro a della sicurezza. Di recente anche a Calolziocorte e a Olginate si sono messi all'opera diversi gruppi di Protezione civile in concomitanza con l'iniziativa provinciale "Fiumi Sicuri". Il prossimo intervento a Mandello sarà la Giornata del Verde Pulito ad aprile. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione).

