Lecco, niente più mascherina all'aperto se si rispetta la distanza di sicurezza

A Milano e in Lombardia non sarà più necessario indossare la mascherina all'aperto se si rispetta la distanza di sicurezza, ma bisogna averla sempre con sé. È quanto prevede la nuova ordinanza regionale che sarà firmata martedì dal presidente Attilio Fontana; il testo recepisce recepisce le indicazioni del comitato tecnico-scientifico riunitosi in Regione.

La decisione doveva arrivare necessariamente nella giornata di lunedì perché a partire dal 14 luglio scadeva l'ultimo provvedimento preso dallo stesso Fontana il 29 giugno; provvedimento che aveva prorogato l'obbligo per altri 15 giorni come accade ormai dal 5 aprile scorso, quando la Lombardia era stata la prima Regione in Italia a chiedere ai propri cittadini di girare per con naso e bocca sempre coperti.

Nella giornata di martedì 14 luglio arriverà anche il nuovo Dpcm che non porterà sostanziali cambiamenti a Milano come nel resto d'Italia. Pochi dubbi a questo punto: si va verso la conferma. Le porte di discoteche, fiere e congressi restano ancora chiuse, per l'apertura dovranno attendere ancora, almeno fino al 31 luglio. Vietati inoltre fino a fine mese gli assembramenti e sempre obbligatoria la mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico.