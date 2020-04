Coronavirus, mascherine gratis in Lombardia: ecco dove ritirarle, a Lecco sono centomila

«L'ordinanza emessa sabato obbliga a coprirsi bocca e naso per contribuire a impedire il contagio. Domencia la Protezione civile regionale ha iniziato a distribuire a tutti i soggetti fornitori di servizi essenziali, una prima parte delle mascherine che serviranno per poter rispettare al meglio l'ordinanza regionale». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la diretta domenicale andata in onda sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline, con l'assessore al Bilancio Davide Caparini e alla Protezione civile Pietro Foroni.

«La Protezione Civile si è subito attivata - ha spiegato Foroni - e per questo devo ringraziare l'assessore Caparini che ha contribuito all'operazione di approvvigionamento, la Regione Lombardia vuole offrire aiuto a chi è in difficolta nel reperire mascherine. Abbiamo quindi provveduto a una iniziale fornitura dei dispositivi, ma il piano proseguirà con l'arrivo di altro materiale, anche grazie al contributo di alcune imprese lombarde che le produrranno».

«Il piano - ha precisato Foroni - prevede la distribuzione di 3,3 milioni di mascherine; 300 mila di queste, grazie a un accordo con Federfarma che da domani comincerà a rifornire le farmacie, saranno gratuitamente disponibili a partire da metà per chi ne avesse bisogno o per una sostituzione di un prodotto non adeguato. Sarà poi la stessa farmacia a individuare le persone in condizioni fragili perchè vengano loro consegnate. Di questi 3 milioni, circa 440.000 sono già state distribuite tra mercoledì e giovedì scorso; già domenica 2,5 milioni di pezzi sono nei capoluoghi di provincia e nei territori e da lunedì inizierà la distribuzione, coinvolgendo sindaci e territori, nei vari negozi, supermarket, tabaccherie, poste e in banca. Se c'è un piccolo comune dove il sindaco ha il controllo della situazione conosce i bisogni dei nuclei famigliari, si farà una differente ricognizione del territorio».

L'operazione è realizzata con il Volontariato organizzato di Protezione Civile e i Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV), in coordinamento con le Prefetture, le Province e Anci. I comuni, con le risorse a disposizione, controlleranno la corretta applicazione della distribuzione dei dispositivi.

Centomila mascherine a Lecco

Le mascherine saranno distribuite per provincia secondo questi quantitativi: Bergamo 360.000, Brescia 370.000, Como 178.000, Cremona 126.000, Lecco 109.000, Lodi 95.000, Mantova 131.000, Milano 900.000, Monza Brianza 250.000, Pavia 165.000, Sondrio 66.000, Varese 245.000, Colonna Mobile regionale 5.000.

L'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, durante la diretta Facebook, ha quindi ricordato le raccomandazioni di virologi ed epidemiologi di fama mondiale sull'uso delle mascherine e ha chiarito che è comunque importante coprire le vie respiratorie con un foulard o una sciarpa. «Nell'ordinanza - ha ricordato Caparini - abbiamo anche scritto che bisogna rispettare le distanze, lavarsi le mani, evitare di toccare con le mani gli occhi». «Le mascherine che Regione Lombardia è riuscita a reperire - ha sottolineato l'assessore regionale al Bilancio - sono gratuite per i cittadini, l'obiettivo prioritario è quello di aiutare chi non può comprarle, le persone fragili che hanno difficoltà a trovarle».

