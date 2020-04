Mascherine, la Provincia prende in mano la situazione: iniziata la distribuzione

Dopo l'iniziale paura per i ritardi, paventata dai farmacisti del territorio, questa mattina la Provincia di Lecco ha iniziato la distribuzione delle 109mila mascherine ricevute da Regione Lombardia. Nello specifico, la distribuzione sarà così ripartita:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

90mila mascherine chirurgiche, destinate alla popolazione, verranno consegnate ai Comuni oggi, lunedì 6 aprile, dalle 16 alle 18 in tre punti di ritiro allestiti a Barzio, Bulciago e Valgreghentino

15mila mascherine verranno consegnate direttamente ai Comuni da destinare al personale e alle necessità dei servizi comunali

4mila mascherine verranno distribuite al personale di Protezione civile, in particolare ai volontari, impegnati nelle diverse attività

Usuelli: «Grazie ai sindaci per la collaborazione»

«La Provincia di Lecco - commenta il Presidente Claudio Usuelli - si è subito attivata per distribuire le mascherine ricevute ieri da Regione Lombardia a tutti i Comuni del territorio. Già da stamattina la Protezione civile della Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento dei volontari hanno portato nei Comuni le mascherine da destinare al personale in servizio, mentre oggi pomeriggio i Comuni potranno ritirare le mascherine per tutti i loro cittadini in tre punti di distribuzione. La Provincia di Lecco è in continuo contatto con i Comuni per coordinarli e supportarli nel gestire al meglio questa fase di emergenza. Ringrazio i sindaci per l'enorme lavoro che stanno facendo nei loro Comuni, i volontari impegnati nei vari servizi e la popolazione che sta dimostrando grande senso di responsabilità. I sindaci, che io chiamo generali, sono sempre in prima linea, nonostante il Governo li abbia declassati a semplici sentinelle; ricordo che in passato Roma è stata salvate dalle oche... ».