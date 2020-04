Mascherine gratuite per i lecchesi: l'elenco dei punti di distribuzione

Scatta oggi, mercoledì 8 aprile, la distribuzione del primo lotto di mascherine destinate al territorio lecchese. A occuparsene, nel capoluogo, saranno i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della sezione di Lecco dell'Associazione Nazionale Alpini.

«Questo primo contingente verrà destinato ai cittadini lecchesi che non hanno la possibilità di reperire la mascherina e che si trovano in una delle condizioni di necessità che obbliga a uscire, per motivi di salute, ragioni di lavoro o per approvvigionamento alimentare e di beni di prima necessità - è il commento del vicesindaco di Lecco con delega alla Protezione Civile, Francesca Bonacina - Invito tutti coloro che possono, e in particolare le persone anziane e/o in situazione di fragilità, a utilizzare i servizi di consegna a domicilio della spesa, dei farmaci e dei beni di prima necessità attivi in città e ricordo che l’utilizzo della mascherina, non comporta nessun attenuamento delle misure in vigore volte a contrastare la diffusione del contagio».

Come anticipato nella giornata di ieri, il Comune di Lecco ha chiarito i punti di distribuzione dei dispositivi di protezione individuale.

È bene ricordare che ogni cittadino che ne avesse diritto può ritirare personalmente un'unica mascherina. Qui tutte le informazioni utili.

L'elenco dei punti di ritiro

Conad (di corso Bergamo, viale Turati e via Don Orione)

Eurospin di via Caduti Lecchesi a Fossoli

MD di via Risorgimento

Kappadoro di via Paisiello

Bennet di largo Caleotto

A&O - I.B. Market di via Credeé

Iperal di viale Montegrappa

Aldi di corso Carlo Alberto

Carrefour di vicolo San Giacomo

Panificio Ciresa di via Pasubio ang. via Petrarca