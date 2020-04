Legea riconverte la produzione: ecco le mascherine "made in Lecco"

Dalle magliette alle mascherine. Fra le tante aziende che in questo momento di emergenza hanno riconvertito la propria produzione per venire incontro alle necessità del personale sanitario e della popolazione c'è anche Legea Lecco.

Per stare vicina alla città e garantire un aiuto concreto, l'attività con sede in Viale Turati ha deciso di iniziare a realizzare mascherine a tre strati conformi al Dl 17 Marzo N.18 Art. 16, comma 2. La prima parte della produzione sarà donata dall'azienda a Confcommercio Lecco, a cui Legea è da tempo associata.

«Con orgoglio come Legea Lecco presentiamo la mascherina Made in Lecco, utilizzando per il primo lotto donato proprio il tessuto con i colori della nostra città. Siamo fieri e soddisfatti - afferma Fabiana Maddaluno - di quanto stiamo cercando di realizzare. In questo momento pensiamo che chiunque debba fare la propria parte: tutto questo deve partire da noi, dalla nostra responsabilità e voglia di ritornare a vivere la nostra città. Dopo le numerose richieste di aiuto, ci siamo sentiti in dovere di attivarci, e grazie all'aiuto dell'azienda Ad Hoc srl di Galbiate, specializzata nel taglio industriale di tessuti e materiali, abbiamo riacceso i nostri macchinari e le nostre ricamatrici e ci siamo messi a confezionare mascherine».

Dove acquistarle

Disponibili da subito, le mascherine triplo strato 100% cotone bianco con certificazione Oeko-tex standard 100 e strato intermedio filtrante saranno vendute al prezzo di € 2,50 cadauno sulla pagina Facebook di Legea Lecco, e inoltre saranno consegnate senza costi aggiuntivi direttamente a casa degli abitanti di Lecco.