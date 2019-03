Il Matitone può entrare tra i "Monumenti d'Italia" più belli: basta votare

Lecco e il suo Matitone: una fotografia suggestiva da votare affinché uno dei simboli della città manzoniana venga inserito fra i monumenti più belli d'Italia.

Lo scatto, che raffigura il campanile durante i tradizionali fuochi d'artificio estivi (sullo sfondo), partecipa al concorso del Touring Club Italiano "Monumenti d'Italia". Ad averlo realizzato è il fotografo lecchese Marco Sassone. Ma non è l'unico. Foto che ritraggono il Matitone sono state inviate al concorso (e sono votabili qui, cercando "Lecco") anche da Paolo Pozzi, Gaetano Chiappa e Alberto Lavecchia.

Emozioni, luci, colori, paesaggio: nelle foto dei lecchesi ci sono tutte le caratteristiche che contraddistiguono il campanile della Basilica di San Nicolò e lo rendono così speciale, per i residenti ma anche per chi Lecco l'ha conosciuta visitandola o soltanto ammirandola, per l'appunto, attraverso immagini.

Sono sei in tutto le foto che partecipano al concorso del Touring Club aventi "Lecco" come oggetto: c'è anche l'utente Lacantina Paderno che partecipa con una foto del Ponte Azzone Visconti e Pasquale Campolo con la chiesa di Montevecchia.

Al momento, in classifica, va segnalata la seconda posizione occupata dalla foto "Pietre di Fede nell'ora blu" del plurititolato fotografo lecchese Mauro Lanfranchi che ha scelto, per il suo splendido scatto, il monastero di San Pietro al Monte di Civate. Il concorso è aperto ai partecipanti sino al prossimo 31 marzo 2019.

Per votare le foto dei lecchesi

