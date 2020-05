"Fase 2", è assalto ai fast food: lunga coda al McDrive di Garlate per il "panino della ripartenza"

Nelle scorse ore aveva destato ilarità la scomposta reazione di un barese alla fila di macchine in coda per il McDonald's. In tanti, infatti, hanno approfittato della riapertura della catena di fast food in questa "Fase 2" per uscire con l'auto, in rispetto a tutte le norme sanitarie anti-coronavirus, e prendersi hamburger e patatine.

La Lombardia non è stata da meno, come possiamo vedere da questo video registrato a Garlate nel pomeriggio di martedì. Si segnalano code anche di un chilometro a Magenta, Gallarate, Pavia, Milano, Como e Lodi nei vari ristoranti con il drive trough.

Una piccola parvenza di vita normale che è stata particolarmente apprezzata dai lombardi.