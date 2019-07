Le Forze dell'Ordine ricordano l'agente Francesco Pischedda con un torneo di calcio

Le Forze dell'Ordine della provincia di Sondrio ricordano Francesco Pischedda. Martedì 16 luglio 2019, alle ore 17.00, presso il Campo Coni della Castellina a Sondrio, si terrà il Quadrangolare di calcio in memoria dell’Assistente della Polizia di Stato deceduto mentre si trovava in servizio a Colico, il 2 febbraio del 2017. Come riportato da SondrioToday.it,a sfidarsi le rappresentative della Questura, della Polizia Stradale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Durante la manifestazione, alle ore 19.00, vi sarà un momento conviviale in cui saranno presentati i nuovi distintivi di qualifica della Polizia di Stato. Alla fine del torneo, alle ore 22.00 circa, seguirà la premiazione della squadra vincitrice.